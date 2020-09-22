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Орловские спасатели отработают навыки ликвидации экологических катастроф

Речь идет о возможном разливе нефти и нефтепродуктов.


Крупномасштабные учения пройдут 22 и 23 сентября. В них участвуют федеральные и региональные органы исполнительной власти, местного самоуправления и организации.
 
Сегодня участники отработают оповещение необходимых структур, создание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности области, а также создание планов, моделей и вариантов развития событий. 
 
Завершающий день посвящен практике. Экстренные службы области отработают навыки работы на месте бедствия и оказания медпомощи. Местом «катастрофы» станет линейная производственно-диспетчерская станция «Стальной конь» − отмечено в сообщении пресс-службы регионального МЧС.



Артём Ежаков
11:30, 22 сентября 2020 года
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