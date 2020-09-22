Китайские спутники испытают на орловской земле

Навигационное оборудование Поднебесной пригодится для точного земледелия.

Решение использовать для тестов областной кластер системы ГЛОНАСС приняли на заседании рабочей группы IV российско-китайского Комитета проектов по важному стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации.



Как отметил заместитель гендиректора по развитию АО «ЦКУ Орловской области» Олег Слепец, до конца года будут согласованы все организационные и технические вопросы.



Олег Слепец, заместитель гендиректора по развитию АО «ЦКУ Орловской области»: «У себя мы хотим проверить работу китайского оборудования в различных условиях, например, при перебоях с мобильной связью или даже с полным ее отсутствием. Будем смотреть точность и правильность работы техники».



Программное обеспечение и техническое оборудование, такое как модули, станции и антенны, предоставит китайская сторона. На тестах будет отрабатываться система параллельного вождения сельхозтехники, – отмечено в сообщении сайта областного правительства.