Под Орлом на трассе погиб пешеход

Наезд на пешехода, случившийся накануне вечером в Урицком районе, привел к летальному исходу. Трагедия произошла на 23-м километре автодороги Орёл-Брянск-Смоленск. На неосвещенном участке трассы мужчина попал под колеса грузовика.

Для чего мужчина-пешеход оказался затемно на этом участке дороги – полицейские недоумевают. Нарышкинская объездная, построенная для удобства транзитного транспорта, пешеходу сулит только лишний крюк. Все пути и даже тропинки к ближайшим населенным пунктам пролегают в стороне отсюда. И, тем не менее, случилось то, что случилось.

Тяжесть последствий ДТП обусловили его обстоятельства: появление пешехода на темной трассе застало водителя грузовика врасплох. Среагировать маневром и торможением он не успел. Сила удара была такова, что не оставляла пострадавшему шансов на выживание. В ходе первичного расследования инспекторы замерили расстояние, на которое мужчину отбросило в момент наезда. Оно составило около 30 метров.

Обувь пострадавшего полицейским так и не удалось обнаружить в темноте, возможно, ее отбросило далеко в придорожный бурьян. Установить с ходу личность погибшего также не удалось: документов при себе у него не было. Правоохранители не исключают, что расследование ДТП может принять уголовный характер.

Насколько адекватно водитель отреагировал на опасную ситуацию, полицейским еще предстоит выяснить в ходе расследования. А вот то, что пешеход проявил гибельную неосторожность – это уже установленный факт. Двигаться на этом участке дороги по проезжей части было чистым самоубийством, говорят полицейские.