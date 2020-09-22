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Футбольный клуб «Орел» начал сезон Первенства союза футбольных федераций «Центр»

В этом году в турнире много изменений. Вместо одиннадцати команд только семь. Соревнования проходят в один круг. На домашнем матче главной команды региона побывала и съемочная группа ГТРК «Орел».


Сезон в Третьей лиге для футболистов «Орла» начался хуже, чем ожидалось. В четырех матчах наша команда набрала только четыре очка. Где-то не добежали, где-то не додумали, где-то ошиблись. А ведь количество очков в таблице у нашей команды могло быть и больше. 
 
Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орёл»: «Уверенности у ребят не хватает. Уверенность  приобретается за счет побед. Сами понимаете, две игры мы провалили, лидера обыграли, должны были продолжить набирать очки. Тем более, команда хорошая, чтобы продолжить свою победную серию. Но не получилось».
 
В домашнем матче четвертого тура Первенства союза футбольных федерации «Центр» «орлы» принимали тамбовскую «Академию футбола». Ребята молодые, но опытные. Часть команды выступает в турнире молодежных команд Российской Премьер-Лиги. До очной встречи с «орлами» «Академия футбола» выбила из розыгрыша Кубка союза футбольных федераций «центр» нововоронежский «Атом». Так что легким соперник оказался только на бумаге.
 
Свои моменты хозяева поля - создавали. Но реализовать не получилось ни один из них. Большую роль в этом сыгран голкипер тамбовчан Никита Котов. Который, кстати, тамбовский только по футбольной прописке – родился и вырос вратарь в Орле.
 
На табло с финальным свистком так и остались гореть нули. А уже завтра наша команда проведет матч Кубка против молодежки курского «Авангарда». И, может быть, со второго раза получится лучше. Первая игра этих команд в рамках Первенства осталась за курянами.



Анастасия Дорохова
12:25, 22 сентября 2020 года
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