В Орловской области утвержден план-график мероприятий по восстановлению прав дольщиков

Об этом сообщается на портале правительства.

Сейчас единый реестр проблемных объектов включает 13 многоквартирных домов. Восемь из них - в Орле: на Раздольной, Бурова, Космонавтов. Два долгостроя на Родзевича-Белевича и три - на Панчука. А также дома в Ливнах, Знаменке, поселке Нарышкино и деревне Образцово.

План включает в себя информацию о застройщиках, сведения о том, что сейчас проходит, - идет ли процедура банкротства или проводятся другие действия. И различные организационные данные по выведению зданий из застывшего режима.