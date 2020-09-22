Главная » Новости В Верховском районе прокуратура помогла сироте получить жилье Районная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в обеспечении жильем детей-сирот.





Установлено, что местный житель не имеет собственных квадратных метров и проживает у знакомых. Чтобы восстановить права, прокурор обратился в суд. Там удовлетворили требования в полном объеме. В настоящее время сироте предоставлена благоустроенная квартира.





Татьяна Напольских

12:36, 22 сентября 2020 года



