Главная » Новости Остановленные мгновения Валентины Павловой В краеведческом музее Орла открылась выставка, посвященная профессиональному художнику, фотографу и педагогу. Ее не стало 5 лет назад. Долгое время Валентина Павлова возглавляла Орловское отделение Союза фотохудожников России. Выставка - дань памяти ее таланту и удивительному взгляду на мир.





Она была не только фотографом, но и журналистом, и педагогом. И выставка отображает ключевые этапы ее творчества. Валентина Павлова снимала в разных стилях: это портреты, жанровые фото, репортажная съемка. По словам коллег, у нее была своя, весьма четкая задача. Татьяна Озёрина, председатель Орловского регионального отделения Союза фотохудожников России: «Одной из ее задач было создание культурной среды нашего города, и у нее в какой-то степени это получилось» Сегодня коллеги и друзья вспоминают, что Валентиной Александровной ее никогда не называли, для всех она была Валей. Ее взгляд высоко ценили. Она не раз становилась лауреатом областных, всероссийских и международных выставок и фотосалонов. Виктор Панков, член Совета председателей Союза дизайнеров России: «Валя Павлова, а именно так ее звали в 90% случаев, была уникальной краской в нашей палитре художественной, творческой, богемной, которая никем не заменена». Работы Валентины Павловой хранятся во многих частных коллекциях и в фондах Орловских музеев. Это не только фотографии, но и многочисленные буклеты, книги, календари, открытки. На выставке представлена только небольшая часть архива семьи Овчинниковых-Павловых. Руслан Павлов, сын В.А. Павловой: «Часть архива передана в областной государственный архив, будем надеяться, что архив Валентины Александровны удастся передать в госархив, и, может, в дальнейшем получится еще сделать выставки». Она была яркой, очень доброжелательной и очень увлеченной своим делом. Без нее орловская фотография многое бы потеряла. Свет, который оставила Валентина Павлова, до сих пор освящает путь очень многим людям.





Эва Стасюлевич

12:45, 22 сентября 2020 года



