Главная » Новости В Орловской области найдены останки 28 красноармейцев Поиск ведется в рамках осеннего этапа «Вахты памяти – 2020».





Поисковиками обследуется территория Новосильского района. Нынешние находки обеспечены во многом благодаря командиру Залегощенского поискового отряда «Неручь» ¬– Ивану Сергеевичу Савину. Его многолетняя работа позволила обнаружить точное место захоронения.



Работы по подъему останков бойцов продолжаются. При одном из солдат удалось обнаружить документ, похожий на красноармейскую книжку. По нему поисковая команда надеется опознать воина.



Об этих успехах сообщили в пресс-службе областного УФССП – отряд «Память», состоящий из сотрудников ведомства, входит в состав Орловской региональной поисковой общественной организации «Отечество».





Артём Ежаков

14:48, 22 сентября 2020 года



