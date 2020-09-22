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Орловская общественность выступила против запуска нового мусороперерабатывающего завода

Новый сортировочный комплекс планируют построить между полигоном на улице Итальянской и памятником природы «Балка Непрец». Общественники – против, но у предпринимателей, запускающих завод, есть все разрешающие документы.


На общественных обсуждениях проекта нового сортировочного перерабатывающего комплекса в администрации Орловского района присутствовало больше девяноста человек. Забегая вперёд, скажем, через четыре часа обсуждения решение представителей общественности было единогласным. Люди высказались против строительства мусорного полигона. Правда, голосование в ходе общественных обсуждений носит лишь рекомендательный характер для экспертов-экологов. Сейчас идет экспертиза по спорным вопросам строительства комплекса вблизи памятника природы «Балка Непрец». Она назначена судом по иску природоохранной прокуратуры.

Ирина Булгакова, Орловский природоохранный межрайонный прокурор: «По результатам заключения экспертов-экологов государственной экологической экспертизы будет дана оценка законности данного заключения и, в том числе, обоснованности заключения. Будет проверено, все ли вопросы отражены, в том числе и местоположение объекта по размещению отходов относительно памятника природы».

Леонид Березин, первый заместитель генерального директора «Экополис»: «Скорее всего, завод начнёт функционирование во втором квартале следующего года. Я думаю, ничего не должно помешать работе предприятия, потому что оно очень необходимо для орловчан, для области. Просто крайне необходимо».

Волнует общественность технология, по которой будет работать завод. А именно траншейный метод складирования и захоронения отходов. Отделять их от земли будет двухмиллиметровая геомембрана - в её надёжности и не уверены люди. Как и в том, что выделяемые газы в прессованных мусорных брикетах не будут попадать в атмосферу. А при высокой температуре это может стать настоящей угрозой.

Светлана Сорокина, эколог: «Идёт процесс гниения - эта органика гниёт, получается биогаз. Куда он будет поступать? В окружающую атмосферу».

Леонид Березин, первый заместитель генерального директора «Экополис»: «Да, будет происходить размножение этих бактерий, которые будут выделять соответствующий газ. Он будет собираться в специально пробуренных шурфах - установлены гильзы, которые будут выводиться наружу, там собираться в коллектор. Коллектор будет сжимать газ, и этот газ можно будет использовать вторично».

Общественники будут добиваться включения их представителей в группу, оценивающую экологическую безопасность ввода в эксплуатацию нового комплекса.

Александр Солдатенков, житель г. Орла: «Никто не знает, что будет происходить с этим мусором, который закопает «Экополис» через пять или десять лет».

Сергей Протасов, житель г. Орла: «С моей точки зрения, он лишний, потому что два одновременно работающих завода будут возложены на наши плечи - жителей Орла и Орловской области. Потому что тариф обязательно вырастет. На основании того, что просто кому-то нужен второй завод. Если просчитать экономическую составляющую, существующего завода вполне достаточно».

Все необходимые разрешения и положительные заключения Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Главгосэкспертизы комплекс уже получил ещё на стадии проекта и строительства.


Антон Киселёв
15:19, 22 сентября 2020 года
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