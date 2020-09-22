Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В темной одежде на неосвещенной объездной. ДТП не было возможности избежать.



- Споры вокруг нового мусороперерабатывающего завода. Мы выслушали все точки зрения.



- Остановленные мгновения Валентины Павловой. В краеведческом музее открылась выставка, посвященная художнику, фотографу и педагогу.



- Футбольный клуб «Орел» начал сезон. Пока не слишком успешно.



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Вести-Орёл

15:26, 22 сентября 2020 года



