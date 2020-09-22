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Смерть орловчанки от наледи оценили в два года условно

К такому сроку приговорена директор УК «Спутник».


Трагический инцидент произошел в начале прошлого года. Глыба льда упала на женщину с самовольно переделанного козырька балкона одной из квартир по улице Игнатова.

На скамье подсудимых оказалась директор управляющей компании, ответственной за дом. Ей инкриминировалось оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Женщине вменялось отсутствие организации своевременной очистки дома от наледи и работ по выявлению и пресечению незаконного переоборудования конструкций балконов.

Суд первой инстанции, помимо основного срока, назначил женщине штраф в 200 тысяч рублей. Апелляция лишь сократила эту сумму до 180 тысяч. Приговор вступил в законную силу – отмечено в сообщении сайта Советского районного суда Орла.


Артём Ежаков
15:39, 22 сентября 2020 года
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