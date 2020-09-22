Главная » Новости Смерть орловчанки от наледи оценили в два года условно К такому сроку приговорена директор УК «Спутник».





Трагический инцидент произошел в начале прошлого года. Глыба льда упала на женщину с самовольно переделанного козырька балкона одной из квартир по улице Игнатова.



На скамье подсудимых оказалась директор управляющей компании, ответственной за дом. Ей инкриминировалось оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Женщине вменялось отсутствие организации своевременной очистки дома от наледи и работ по выявлению и пресечению незаконного переоборудования конструкций балконов.



Суд первой инстанции, помимо основного срока, назначил женщине штраф в 200 тысяч рублей. Апелляция лишь сократила эту сумму до 180 тысяч. Приговор вступил в законную силу – отмечено в сообщении сайта Советского районного суда Орла.





Артём Ежаков

15:39, 22 сентября 2020 года



