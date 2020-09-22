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Почти половина орловских зерновых – продовольственная

Исследованию подверглась пшеница и ячмень.


На долю продовольственной пшеницы пришлось 48,3%, из которой подавляющее количество составляет зерно 5 и 4 классов: 51,7% и 42,6% соответственно. Пшеницы 3 класса добыто 5,7%.

Из 751,9 тысяч тонн валового сбора ячменя, продовольственной оказалась часть в 43,2%, кормовой – 32,7%, пивоваренной – 24,1%.
Всего мониторингу подверглось 30% от валового сбора зерна озимых и яровых культур.

На вчерашний день на территории Орловской области было обмолочено 826, 6 тысяч тонн гектаров озимых и яровых культур, предстоит закончить ещё 2,5%.

Зерна намолотили в количестве 3,7 миллионов тонн. В среднем урожайность составила 45 центнера с гектара – отмечено в сообщении пресс-службы регионального Россельхознадзора.


Артём Ежаков
16:29, 22 сентября 2020 года
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