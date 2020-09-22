Главная » Новости Автоматизация дорог Орла обойдется в 80 миллионов рублей Деньги будут выделены из Дорожного фонда.





Соответствующее постановление подписано губернатором области Андреем Клычковым.



Судя по тексту документа, опубликованному на сайте обладминистрации, средства направлены «в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек».





Артём Ежаков

16:50, 22 сентября 2020 года



