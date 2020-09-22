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В Орле прошли первые соревнования по скандинавской ходьбе

Соревнования в рамках всероссийского проекта прошли под девизом «Северная ходьба – новый образ жизни». Азы северной ходьбы участники изучали в течение двух месяцев. За первыми в истории соревнованиями наблюдала и съемочная группа ГТРК «Орел».


Северная, или скандинавская ходьба – простой, доступный, и безопасный вид физической активности на свежем воздухе с использованием специально разработанных палок. Вопреки расхожему стереотипу пользуется популярностью не только у людей пожилого возраста.

Елена Макарова, региональный координатор проекта «Северная ходьба - новый образ жизни»: «Для молодых людей это очень актуально, потому что это комплекс упражнений придуманных для людей, ведущих сидячий образ жизни. Правильно выполняя наши методики, мы включаем верхний плечевой пояс, и способствует это все профилактике заболеваний позвоночника и нарушения кровоснабжения».

Федеральный проект «Северная ходьба – новый образ жизни» вырос из инициативы приобщить еще больше людей к спорту. И судя по тому, как прошли соревнования в Орле, ясно, что все получилось.

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Орловской области: «В рамках грантовой поддержки проекта «Спорт - норма жизни» предусмотрена поддержка продвижения скандинавской ходьбы. Общественная организация работает в этом направлении со многими регионами. Очень приятно, что Орел попал в число участников».

А всего таких регионов 43. Орел набрал четыре команды активистов. Жанна Паршакова – одна из участниц. Узнав о новом виде спорта, с радостью решила попробовать. Легкоатлетическое прошлое помогло. Освоив теорию, без труда пройдя практику, наша героиня оказалась в числе победителей.

Жанна Паршакова, участница соревнований по скандинавской ходьбе: «Получила кучу положительных эмоций. Это такой вид спорта очень техничный. Если правильно все делать, то вы почувствуете, как у вас работают мышцы кора, рук. После ходьбы вам хочется идти с хорошей красивой осанкой. Мне кажется, у меня даже сердце стало работать лучше».

Победителем первого турнира стала команда «Орлы». Впереди у них есть месяц подготовки. В октябре должен состояться всероссийский финал первых в истории страны соревнований по скандинавской ходьбе.


Анастасия Дорохова
17:05, 22 сентября 2020 года
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