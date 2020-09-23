На Орловщине внесли новые поправки в нормы охраны культурного наследия

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На Орловщине внесли новые поправки в нормы охраны культурного наследияГубернатор области Андрей Клычков подписал соответствующее постановление.
Новая редакция Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Орловской области, кроме обновления регламентных норм, содержит меры применения риск-ориентированного подхода.
Для юридических лиц и ИП они заключаются в периодичности плановых проверок в зависимости от категории риска объекта. Если он высокий, то инспекция будет проводиться раз в два года, значительный предполагает одну за три, средний – за пять, умеренный – за шесть.
Полная классификация объектов риска представлена на сайте областной администрации.
Артём Ежаков
06:14, 23 сентября 2020 года