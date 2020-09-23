Главная » Новости Орловские бизнесмены самые добрые в стране Об этом можно утверждать на основе исследований уровня конфликтности в деловой среде за второй квартал этого года.





Эксперты связывают снижение числа корпоративных скандалов с коронавирусной пандемией и её последствиями – закрытием судом и снижением бизнес-активности. Как правило, во втором годовом квартале напряженность в деловой сфере только увеличивается – примерно на 20%.



Орловщина продемонстрировала падение уровня конфликтности на 76,5% – это наиболее высокий показатель в России. Он высчитывается на основе исков, публикаций в СМИ, а также количестве компаний на рынке и отражает количество, частоту и интенсивность корпоративный распрей и их известность за пределами деловой среды – отмечено в сообщении сайта обладминистрации.





Артём Ежаков

07:17, 23 сентября 2020 года



