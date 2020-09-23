|
|
|Главная » Новости
Доходы бюджета Орловской области потеряли 2,2%Однако, этот показатель лучше среднего темпа роста налоговых поступлений по России и ЦФО.
В первом полугодии налоговые и неналоговые поступления в казну региона поступило более 8,82 млрд рублей. За прошлогодний аналогичный отрезок этот показатель составлял меньше 9,1 млрд.
Сейчас темп роста доходов областного бюджета равен 97,8% – это число превышает отметку по ЦФО на 3,6%, по России – на 4,3%.
Несмотря на падение доходов, Орловщина выполнила все взятые на себя социальные обязательства и не допустила просрочку кредиторской задолженности – отмечено в сообщении сайта областной администрации.
Артём Ежаков
06:48, 23 сентября 2020 года