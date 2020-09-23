Главная » Новости Орловцам предлагают освоить цифровые технологии и интернет С 9 сентября на сайте Учеба.онлайн действуют образовательные программы повышения квалификации.





В данный момент для освоения доступны направления «Основы цифровой грамотности» и «Обработка персональных данных». Программа «Основы цифровой трансформации» начнет работу с октября. Бесплатное обучение доступно гражданам со средним профессиональным и высшим образованием.



Лекции проходят удаленно, как и итоговая аттестация и выдача электронного удостоверения о повышении квалификации – отмечено в сообщении сайта городской администрации.





Артём Ежаков

07:41, 23 сентября 2020 года



