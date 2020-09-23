Главная » Новости В Военно-историческом музее Орла завершаются ремонтные работы Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Культура».





Отреставрирован фасад здания, отремонтированы кровля и внутренние помещения, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Изменения коснулись и экспозиций музея. В июле этого года открылся зал «Локальные войны». В нем - награды, документы, личные вещи воинов-интернационалистов. Кроме этого в основной экспозиции представлена редчайшая коллекция современного оружия.





Надежда Невматулина

08:22, 23 сентября 2020 года



