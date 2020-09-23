Главная » Новости В Орле прошла профилактическая акция «Сохрани детскую жизнь! Сообщи о несовершеннолетнем водителе» В рамках всероссийской «Недели безопасности» орловские дорожные инспекторы продолжают акцентировать внимание на проблеме детского травматизма.





Информационные листовки с номерами телефонов дежурной части размещают на автомойках, магазинах автозапчастей и остановках общественного транспорта. Полицейские таким образом хотят обратить внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки детей самостоятельно сесть за руль. По закону водительское удостоверение можно получить с 16 лет - с этого возраста допускается вождение скутеров и маломощных мотоциклов. Если вы заметили несовершеннолетнего водителя, сообщите в дежурную часть УГИБДД по телефонам 72-91-10 или 72-90-00.





Надежда Невматулина

08:44, 23 сентября 2020 года



