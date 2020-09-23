Главная » Новости Орловцы оценили качество госулуг Уровень удовлетворённости ими достигает почти 100%.





Качество муниципальных и государственных услуг находится на особом контроле программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области».



В этом году на базе регионального многофункционального центра региона гражданам было предоставлено около 107,5 тысяч услуг. На территории Орловщины действуют 25 МФЦ, в которых расположено в общей сложности 290 окон обслуживания.

В 2020 финансирование программы из областной казны составило 90 – отмечено в сообщении сайта региональной администрации.





Артём Ежаков

09:16, 23 сентября 2020 года



