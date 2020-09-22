Главная » Новости Осенью увеличивается риск возникновения пожаров в жилом секторе Причинами зачастую являются перегруженная электропроводка, оставленные без присмотра печи, самодельные обогреватели. То, что от них остается, изучают в региональной испытательной пожарной лаборатории. Именно там в сложных случаях устанавливают причины пожаров.





В межсезонье до половины всех пожаров в жилье имеет электрическое происхождение. С чем это связано, хорошо знают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Ведь именно им приходится выяснять причины возгорания в очагах огненных ЧП. Больше всех, по словам экспертов, рискуют домашние умельцы, экспериментирующие в области бытовой электрики.



В комнате хранения вещдоков испытательной пожарной лаборатории стоит устойчивый запах гари. Здесь почти всегда есть электронагреватели со следами кустарного вмешательства. Но даже штатные нагреватели, особенно открытого типа, часто служат причиной пожаров. Как отмечают специалисты, люди зачастую забывают, что такие обогреватели нельзя размещать вблизи горючих материалов, а также кроватей, диванов, которые застелены постельным бельем.



Частные домовладения с печным отоплением, по словам экспертов, также всегда в группе риска. Чаще всего печи и дымоходы грозят неприятными сюрпризами после длительного перерыва в эксплуатации. Так называемые свищи в печной кладке также таят немалую угрозу. Растрескавшийся раствор может привести к вылету искр. Во многих домах утепление чердаков происходит с использованием сена, соломы – более горючих материалов, чем древесина, что приводит к быстрому развитию пожара.



Пожары в многоквартирных домах, по словам экспертов, осенью нередко связаны с перегрузкой электросети, когда жильцы необдуманно используют одновременно сразу несколько приборов большой мощности.





Иван Суверин

18:53, 22 сентября 2020 года



