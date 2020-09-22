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Леонид Березин: на новом мусоросортировочном заводе в Орле будут применять новейшие технологии

Накануне в Орловском районе прошли публичные слушания, на которых обсуждали новый мусороперерабатывающий завод. Активисты - против. Опасаются, что комплекс будет пагубно влиять на окружающую среду. Съемочная группа ГТРК «Орел» посетила завод, чтобы понять, как намерено работать предприятие.


Статистика показывает, что человек производит до 500 килограммов мусора в год. Большая его часть попадает на полигоны. Работают с отходами человеческой жизнедеятельности и мусороперерабатывающие заводы. Наша съемочная группа посетила такой мусороперерабатывающий комплекс.

Технологии, которые здесь используют, действительно, впечатляют. Все внутренние тесты комплекс прошел и полностью готов к эксплуатации. А на входе мы даже обнаружили рамки радиационного контроля - если будет допущен предел, мусоровоз попросту не пустят на территорию. В самом цеху для персонала созданы все условия, соответствующие правилам техники безопасности, - от системы вентиляции до отопления. Отдельного внимания заслуживает лента, на которой сортируется мусор - любой сотрудник запросто может остановить ее в любом непредвиденном случае.

Сам процесс переработки отходов уникален. Под каждую фракцию - свой бокс. Металл извлекается с помощью магнита. Барабанная система, которую используют большинство заводов, здесь отсутствует.

Леонид Березин, генеральный директор «Эко-Полис»: «Иногда в барабане вращаются отходы вместе с супами, с прокисшей капустой, с недоеденными тухлыми арбузами, и бумага - полезная бумага, которая составляет порядка 40% всего мусора, упаковка начинает портиться, засоряется и для дальнейшей переработки она либо непригодна, либо малопригодна».

Что делать с тем, что осталось - как здесь выражаются, с «хвостами»? Переработать мусор это одно дело, а вот правильно организовать работу полигон - задача посложнее.

Леонид Березин, генеральный директор «Эко-Полис»: «Мы взяли технологию захоронения не просто навалом хвостов даже, а именно брикетированием, чтобы максимально увеличить срок жизни полигона и уменьшить площадь захоронения».

По словам директора предприятия, вся система максимально избавляет от неприятного запаха и позволяет вместить внушительный объем мусора. Более того - для очищения сточных вод установлена фильтрационная станция, дальше уже чистая вода поступает в специальные резервуары. Стихийные свалки, переполненные контейнеры, проблема неразделенных отходов, все в совокупности в итоге разбирают здесь.

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Всеволод Трифонов
18:59, 22 сентября 2020 года
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