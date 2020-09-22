Главная » Новости Готовы ли орловцы отказаться от машины хотя бы на день? Сегодня - Всемирный день без автомобиля.





Главный девиз сегодняшнего дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Но ежедневно приходится наблюдать пространство, заполненное автотранспортом. Пробки являются проблемой каждого города. Машин становится больше. На Орловщине, например, с начала года зарегистрировано более 37 тысяч автомобилей.



В современных условиях отказаться полностью от автомобиля невозможно, а вот хотя бы раз в год, как, например, сегодня, можно использовать двухколесный транспорт.



День без автомобиля ежегодно напоминает людям, что они могли бы уменьшить страдания друг друга и сохранить больше природной красоты. Для этого надо только чаще оставлять свою машину в гараже или на стоянке.

Как это сделал орловец Артём Баранчиков. Он как инструктор по велоспорту регулярно меняет штурвал.



Артём Баранчиков, тренер по велоспорту МБУ ДО «ДЮСШ №1 г. Орла»: «Каждый из преподавателей обязан знать и учиться в каждом виде спорта. Наша школа, как лучшая в этом направление, курирует велосипедный вид спорта».

В спортшколе №1 даже есть музей велоспорта. Его открыли в 2018 году, и не просто так - воспитанники школы занимают на соревнованиях достойные места как в России, так и за рубежом. В музее много того, о чем велосипедист-любитель даже не догадывается. Классификация транспорта идет из далекого 1817 года.



При использовании велосипеда как транспорта главное - всегда быть в тонусе и не опаздывать. С нами соглашается начальник управления по безопасности администрации города - Игорь Тарасов на работу по возможности приезжает на велосипеде, а уж день без автомобиля тем более советует провести в поездке на двухколесном друге.



Игорь Тарасов, начальник управления по безопасности администрации г. Орла: «Призываю жителей города Орла больше внимания уделять велопробежкам, потому что это не только здоровый образ жизни, но и возможность подумать, осмыслить, пофилософствовать».

Но никогда не стоит забывать о безопасности. В Орле для велосипедистов отдельной полосы на проезжей части пока нет. И если вы едете по тротуарам или по парку, то главный здесь - пешеход, ни в коем случае нельзя создавать ему помехи и не подвергать опасности его жизнь и здоровье. Кроме того, для велосипедистов есть еще одно важное правила: в темное время суток они обязаны иметь на одежде светоотражающие элементы, потому как они незаметны для водителей и других участников дорожного движения.



К слову, для участия в акции «Всемирный день без автомобиля» велосипед не требуется - достаточно просто пройтись пешком, что полезно и для человека, и для окружающей среды.





Всеволод Трифонов

18:57, 22 сентября 2020 года



