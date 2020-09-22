Главная » Новости В Орловской области 24 класса в школах учатся дистанционно Там введен карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом нам сегодня в эксклюзивном интервью рассказала глава департамент образования области Татьяна Крымова.





Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «На сегодняшний день вспышек коронавирусной инфекции в наших школах не зафиксировано. Наблюдается у нас сезонная заболеваемость. Это грипп и ОРВИ. Но цифры не превышают обычных цифр, которые мы наблюдали в сезоны прошлого и позапрошлого года. На сегодняшний день семь процентов обучающихся не присутствуют в образовательных учреждениях по разным причинам, по разным заболеваниям. И из этих семи процентов две сотых - это те ребята, у которых подтверждена коронавирусная инфекция».





Анна Вайсергисер

19:19, 22 сентября 2020 года



