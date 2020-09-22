Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 24 школьных класса - на дистанционке. И причина - не коронавирус.



- Почему нельзя пользоваться самодельными обогревателями?

Мы заглянули пожарную лабораторию и увидели причины ЧП.



- Поисковики обнаружили 28 погибших солдат. Есть шанс установить одно имя.



- Готовы ли орловцы отказаться от авто, хотя бы на один день? Сегодня как раз был повод.



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Вести-Орёл

21:19, 22 сентября 2020 года



