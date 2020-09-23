«Тойота» травмировала пешехода в Орле

ДТП произошло вчера в 20:30.

Мужчина пересекал дорогу в необорудованном для перехода месте и был сбит автолюбителем на Toyota Camry возле дома №161 по Московскому шоссе. С полученными телесными повреждениями пешеход был доставлен в медучреждение, позднее отпущен.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.