Мишустин выделил Орловской области 273 миллиона рублей

Деньги пойдут на создание дополнительных мест в детских садах для ребят от полутора до трёх лет.

Председатель Правительства страны уже подписал соответствующее распоряжение «о перераспределении объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2020 и 2021 годы».



Средства, выделенные Орловской области в этом году, составят 168,1 миллионов рублей, в 2021 году объем финансирования достигнет 105 миллионов – отмечено на сайте орловской администрации.