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Мишустин выделил Орловской области 273 миллиона рублей

Деньги пойдут на создание дополнительных мест в детских садах для ребят от полутора до трёх лет.


Председатель Правительства страны уже подписал соответствующее распоряжение «о перераспределении объемов субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2020 и 2021 годы».
 
Средства, выделенные Орловской области в этом году, составят 168,1 миллионов рублей, в 2021 году объем финансирования достигнет 105 миллионов – отмечено на сайте орловской администрации.



Артём Ежаков
10:35, 23 сентября 2020 года
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