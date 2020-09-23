Главная » Новости За сутки от коронавируса скончалось двое орловцев Количество умерших в регионе увеличилось до 125 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрирован 8181 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеет 1529 жителей региона.



За сутки COVID-19 подтвердился у 53 человек, выздоровело 52 орловца, всего это удалось сделать 6527 гражданам региона.





Артём Ежаков

10:57, 23 сентября 2020 года



