Михаил Мишустин продлил выплаты орловским соцработникам

Речь идет о тех, кто работает с коронавирусными больными.

Всего на финансовую поддержку посменных работников соцучреждений, помогающих людям с COVID-19 и группе риска, выделено около 1,9 миллиардов рублей. Из этой суммы на долю Орловщины пришлось 21,2 миллионов. С учетом допфинансирования наш регион получил порядка 103 миллионов.



Ранее выплаты продляли до середины сентября, позднее было принято решение продлить стимулирование специалистов ещё на месяц.



Как отмечено на сайте областного правительства, эти средства полагаются тем, кто «ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля». Подразумевается, что такие работники должны находиться в изоляции в таких учреждениях на протяжении двух недель и оказывать помощь нуждающимся.



В зависимости от квалификации и степени контакта с больными, соцработникам полагается от 10 до 60 тысяч рублей за смену.