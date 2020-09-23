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В Орловском государственном университете стартовала последняя смена летней школы «Территория успеха»

Это уникальный проект, в рамках которого за две недели слушатели получают практические навыки программирования, разработки 3D принтеров, роботов, дронов и других высокотехнологичных направлений.


При обучении в школе «Территория успеха» ребята получают профессиональные навыки высокотехнологичных специальностей. Причём на выпускном экзамене они должны разработать и защитить собственный проект. Это может быть коптер, запрограммированный блок питания, умный робот, нейронная сеть, распознающая образы - вариантов масса.
 
Николай Маркин, руководитель проекта «Территория успеха», и.о. завкафедрой автоматизированных систем управления и кибернетики ОГУ им. И.С.Тургенева: «Дети обучаются и электронике - руками паяют, разрабатывают блоки управления, учатся их программировать, если это электромонтаж - учатся собирать электромонтажные шкафы, лифтовые системы. У них есть возможность за 2 недели в результате такого интенсива получить огромный пакет знаний и практических навыков».
 
В течение двух лет было организовано пять смен. За это время "Территория успеха" научила новым навыкам 600 ребят. Школьники, студенты, ученики среднеспециальных образовательных учреждений. Ограничений никаких нет, разве что по возрасту - слушатели должны быть не младше 16 и не старше 26 лет. Учатся они на самом современном оборудовании. Причём бесплатно. 3D принтеры, блоки управления, компонентная база для электроники, расходные материалы, компьютеры с высокой вычислительной мощностью - всё это появилось здесь благодаря национальным проектам «Образование» и «Цифровая экономика», в рамках которых грантами летняя школа получила 18 миллионов рублей. Набор учащихся кампус теперь возобновит следующим летом.



Антон Киселёв
11:15, 23 сентября 2020 года
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