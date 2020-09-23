Главная » Новости Орловские многодетные семьи получат более 417 миллионов рублей Распоряжение о дополнительном финансировании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.





Всего в этом году регионы страны дополнительно получат больше 2,5 миллиардов рублей, а общий объем средств превышает 50 миллиардов. Деньги будут направлены на финансирование ежемесячных выплат по случаю рождения третьего и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста – отмечено в сообщении пресс-службы региональной администрации.





Артём Ежаков

11:25, 23 сентября 2020 года



