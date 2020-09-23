Грабеж и сопротивление полиции обошлись орловцу в 10 лет

Его признали виновным по ряду статей.

Год назад 32-летний мужчина, будучи пьяным, совершил ряд попыток грабежа и разбоя в поселке Хомутово. Сначала он попытался присвоить деньги случайной прохожей – злоумышленник схватил её за руку и потребовал отдать наличность, однако его спугнули крики женщины о помощи. Затем он попытался сделать тоже самое с несовершеннолетней девушкой, однако в этом случае он действовал еще хуже – толкал, душил шарфом и несколько раз ударил её ногами. К счастью, преступника спугнули местные жители.



В итоге, злоумышленник был задержан полицейским, однако мужчина смог несколько раз ударить стража порядка кулаком в лицо.

