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Грабеж и сопротивление полиции обошлись орловцу в 10 лет

Его признали виновным по ряду статей.


Год назад 32-летний мужчина, будучи пьяным, совершил ряд попыток грабежа и разбоя в поселке Хомутово. Сначала он попытался присвоить деньги случайной прохожей – злоумышленник схватил её за руку и потребовал отдать наличность, однако его спугнули крики женщины о помощи. Затем он попытался сделать тоже самое с несовершеннолетней девушкой, однако в этом случае он действовал еще хуже – толкал, душил шарфом и несколько раз ударил её ногами. К счастью, преступника спугнули местные жители.
 
В итоге, злоумышленник был задержан полицейским, однако мужчина смог несколько раз ударить стража порядка кулаком в лицо.
 
Как сообщает пресс-служба регионального СК, отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.



Артём Ежаков
11:30, 23 сентября 2020 года
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