Главная » Новости Коронавирус: распространение по территории Орловской области Заболевшие находятся под контролем регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4040 жителей Орла, 928 зараженных – в Орловском районе, 644 – в городе Мценске и Мценском районе, 388 – в Ливнах, 298 – в Урицком районе, 237 – в Болховском районе, 160 − в Ливенском районе, 141 – в Дмитровском районе, 138 – в Новодеревеньковском районе, 109 – в Хотынецком районе, 102 – в Кромском районе, по 96 – в Покровском и Свердловском районах, 88 − в Верховском районе, 82 – в Новосильском районе, 79 – в Малоархангельском районе, 78 – в Залегощенском районе, 72 – в Глазуновском районе, 71 – в Должанском районе, 69 – в Шаблыкинском районе, 66 – в Знаменском районе, 64 – в Колпнянском районе, 47 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 29 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении сайта областной администрации.









Артём Ежаков

11:36, 23 сентября 2020 года



