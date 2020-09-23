Главная » Новости Свердловский район Орловщины использовал все доступные проекты госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» В этом году реализуются сразу 14 проектов. Большинство из них уже завершено. Оставшаяся часть находится на финальном этапе.





Жители деревни Еропкино-Большак ждали водопровод не один десяток лет. Мечта стала реальностью благодаря национальному проекту «Комплексного развития сельских территорий». Уже пробурена скважина, закуплено оборудование для станции обезжелезивания, установлены две водонапорные башни. Одновременно с этим ведется прокладка магистральных труб, от которых водоснабжение потом будет подведено к каждому дому. Протяженность водопроводной ветки более шести километров. Серьезная работа была проведена и по уличному освещению. Это тоже в рамках госпрограммы. Еще одно направление, по которому в Свердловском районе в этом году велись активные работы, это благоустройство общественных пространств. Один из объектов, который получил фактически второе рождение, сквер генерала Жадова. Он был открыт в конце 70-х, с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. В этом году его полностью привели в порядок. Сергей Борзёнков, зампред правительства Орловской области по развитию АПК: «Особенность данной программы в том, что средства выделяются на комплексное благоустройство населенных пунктов». Более 60 миллионов рублей в этом году будет освоено в Свердловском районе сразу по нескольким программам. Таких финансовых вливаний в его истории еще не было. Есть в районе и еще повод для гордости. Руководитель одного из крупнейших агропредприятий был удостоен звания заслуженный работник сельского хозяйства. Это Александр Зюзин. Более 30 лет он отдал этой отрасли. Предприятие Александра Зюзина уже который год добивается стабильно высоких результатов как в растениеводстве, так и в животноводстве. Сегодня в нем трудится порядка 100 человек.





Оксана Гранн

11:55, 23 сентября 2020 года



