Главная » Новости Не для всех школьников Орла дорога в школу является комфортной и безопасной Активисты Общероссийского Народного фронта уже несколько лет подряд проверяют состояние дорог рядом с образовательными учреждениями. На этот раз инспектировали маршруты к школам № 27 и № 30.





Родители учеников школы № 27 жалуются, что пешеходный переход упирается в газон. Тротуаров нет ни с одной, ни с другой стороны дороги. Активисты ОНФ в рамках акции «Дорога в школу» уже год назад обращались в администрацию города с просьбой заасфальтировать тротуары на переулке Речном. Пока изменений здесь не видно, а ведь именно здесь разрешено грузовое движение. Валерий Савин, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Дети с родителями выбирают для себя вариант или идти по полуметровой дорожке, или идти по траве, по грязи, или остается идти по этой дороге, где массовое движение транспорта, здесь очень серьезная опасность». Похожая ситуация и возле другого образовательного учреждения города - школы № 30. Тротуаров нет, есть обочина, которая в непогоду превращается в грязное месиво. Чтобы добраться до школы, приходится выходить на проезжую часть, рискуя пострадать, или, как минимум, быть обрызганным грязью с головы до ног. Несмотря на то, что общероссийская акция реализуется с 2017 года, дорога в школу безопасна пока не везде, а значит, по мнению общественников, пора принимать меры. Как сообщили в региональном штабе ОНФ, будет составлено обращение, которое направят в администрацию города Орла.





Юлия Опанасюк

12:35, 23 сентября 2020 года



