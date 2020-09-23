Орловское животноводческое предприятие скармливало телят собакам

Таким образом было «утилизировано» 124 трупа животных.

Речь идет о ООО им. Мичурина, где за полгода пало указанное количество зверей.



По правилам, трупы должны быть утилизированы подобающим образом, однако документов, подтверждающих это, найти не удалось – предприятие не обращалось в орловский ветсанутильзавод за услугами. Исследования на исключение особо опасных заболеваний у животных также не проводились.



Опасность выбранного способа избавления от останков заключается в возможном распространении общих для зверей и людей опасных болезней.

Выявить нарушения помогла внезапная внеплановая проверка, инициированная по требованию генпрокуратуры.



Как сообщает пресс-служба орловского Россельхознадзора, Верховским районным судом вынесено решение о приостановке деятельности предприятия на 60 суток.



