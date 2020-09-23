Орловское животноводческое предприятие скармливало телят собакам

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Орловское животноводческое предприятие скармливало телят собакамТаким образом было «утилизировано» 124 трупа животных.
Речь идет о ООО им. Мичурина, где за полгода пало указанное количество зверей.
По правилам, трупы должны быть утилизированы подобающим образом, однако документов, подтверждающих это, найти не удалось – предприятие не обращалось в орловский ветсанутильзавод за услугами. Исследования на исключение особо опасных заболеваний у животных также не проводились.
Опасность выбранного способа избавления от останков заключается в возможном распространении общих для зверей и людей опасных болезней.
Выявить нарушения помогла внезапная внеплановая проверка, инициированная по требованию генпрокуратуры.
Как сообщает пресс-служба орловского Россельхознадзора, Верховским районным судом вынесено решение о приостановке деятельности предприятия на 60 суток.
Артём Ежаков
12:45, 23 сентября 2020 года