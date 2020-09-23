Главная » Новости Вакцинация против гриппа. Перед прививкой орловцев осматривает терапевт Важность этого момента объяснил сегодня глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «Действительно, по всем требованиям, перед вакцинацией человека осматривает терапевт. И при отсутствии противопоказаний, человеку проводится вакцинация. Тогда она достигает целей, ради которых выполняется. Учитывая то, что у нас на протяжении многих месяцев действуют ограничения по коронавирусу, и люди, у которых имеются признаки заболеваний, вычленяются из общего потока и принимаются в других кабинетах. Люди, которые попадают на прием к терапевту, чтобы получить вакцинацию, принимаются терапевтом для того, чтобы сделать прививку, не контактируют с больными. В случае если упрощать процедуру и проводить без осмотра терапевта – существует риск осложнений. Необходим осмотр врача, средний медперсонал его не всегда сможет сделать».





Анастасия Дорохова

12:50, 23 сентября 2020 года



