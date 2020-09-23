Главная » Новости Передвижные орловские ФАПы переоборудуют в прививочные кабинеты Сделано это будет на время прививочной кампании. О работе прививочных пунктов рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «Любые мобильные прививочные пункты работают с применением всех правил. Фактов осложнения после прививок в таких пунктах не зафиксировано. В этом году планируется разворачивать передвижные прививочные пункты на базе передвижных ФАПов. Это более удобно для персонала и для тех людей, которые будут прививаться. В связи с тем, что за впервые за много лет население активно откликается на прививочную кампанию, мы понимаем, что автобусы ПАЗ будут более удобны, нежели ГАЗели и другой транспорт. Пока мы ожидаем вторую поставку вакцины от гриппа. С ее приходом мы тут же развернем прививочные пункты. При себе необходимо иметь паспорт. Кроме этого, как только мы будем разворачивать прививочные пункты – обязательно дадим информацию».





Анастасия Дорохова

12:50, 23 сентября 2020 года



