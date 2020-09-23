Главная » Новости Куда из орловских аптек пропали ртутные термометры? Отвечает глава орловского регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «Действительно, с началом пандемии, с ранней весны купить неэлектронные термометры стало сложнее. Связано это с ажиотажем, с тем, что они используются активно, в том числе и в медучреждениях всех видов. Это и ажиотаж у населения. Когда они появятся – информации нет. Будем уточнять по линии министерства промышленности».





Анастасия Дорохова

12:57, 23 сентября 2020 года



