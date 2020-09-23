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На Орловщину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Но к вакцинации еще не приступали

Об этом сообщил сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.


Иван Залогин: «Действительно, в конце прошлой недели поступила первая партия. Были определенные сложности по маркировке, но все они уже урегулированы. Данная партия поступила по линии распределения от министерства здравоохранения. Соответствующие соглашения с регионом подписаны. В настоящее время мы ожидаем соответствующую обратную связь от нашего федерального органа. Как только все юридические моменты будут соблюдены, мы начнем вакцинацию. Планируем старт к концу этой недели. У нас сформированы списки, отработаны вопросы соблюдения холодовой цепи, определены учреждения, где будут проводиться вакцинация».
 
Что касается массовой поставки вакцины, то здесь Иван Залогин отметил, что пока региональный департамент здравоохранения рассчитывает на ноябрь или декабрь. По его словам, другой информации в департаменте нет.



Анастасия Дорохова
13:28, 23 сентября 2020 года
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