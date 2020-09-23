Главная » Новости Иван Залогин: «Реакция на вакцину от коронавируса нормальная» На онлайн пресс-конференции руководитель областного департамента здравоохранения высказался о сообщениях в федеральных СМИ.





На пресс-конференции был задан вопрос о том, что якобы в соседних регионах у тех, кто сделал прививку от коронавируса, возникли осложнения. Иван Залогин: «Я в СМИ такого не видел. Наоборот, все отмечают, что реакции нормальные: повышение температуры, легкое недомогание. Такая реакция возможна и на прививку от гриппа».





Анастасия Дорохова

13:31, 23 сентября 2020 года



