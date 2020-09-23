Главная » Новости В орловских больницах нет очагов коронавируса Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «Статус очага – это статус, который декларирует Роспотребнадзор. Ни в каких медорганизациях очагов не зарегистрировано. Но учитывая, что у нас идет и плановая госпитализация, и экстренная, у нас созданы обсерваторы, где больные находятся, пока готовятся результаты тестов на коронавирус. Естественно, мы регистрируем положительные результаты. Все меры предосторожности предпринимаются, эти больные находятся в больницах». Журналисты попросили уточнить ситуацию в больнице скорой помощи им. Семашко. Сообщалось, что там из-за ковида закрыто отделение кардиологии. Иван Залогин: «В отделении кардиологии больницы Семашко, да, действительно, несколько пациентов. Отделение работает по ургенту. Мы на несколько дней прекратили прием пациентов, так как у тех больных, которые поступали, была подтверждена коронавирусная инфекция. Ситуация находится под контролем».





Анастасия Дорохова

13:35, 23 сентября 2020 года



