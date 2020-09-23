Татьяна Крымова: Ступенчатое расписание в школах прижилось не сразу

Глава департамента образования Орловской области рассказала о нововведения в образовательных организациях в связи угрозой распространения коронавируса.

Татьяна Крымова: «Действительно, каждая образовательная организация составила расписание, и ребята в школу приходят по определенному графику. Не сразу все получилось – родители торопятся на работу, торопятся ребята в школу, поэтому в течение первых двух недель у школ наблюдалось скопление родителей, скопление детей, и мы рекомендовали руководителям образовательных организаций измерять температуру уже в вестибюле – для того чтобы не допускать таких массовых скоплений на территории образовательной организации. Более того, погодные условия уже не позволяют длительное время находиться на улице, и чтобы не переохлаждать ребят, мы рекомендовали запускать детей в школу, независимо от того, в какое время они пришли, и измерять температуру уже внутри образовательной организации и далее уже регулировать потоки».