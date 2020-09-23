Главная » Новости Иван Залогин о препаратах от коронавируса: «Они не рекомендованы для амбулаторного лечения» Вопрос о препаратах поднимался в федеральных СМИ.





Речь о лекарствах «Фавипиравир» и «Алепривир». Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Можно сказать, что это один и тот же препарат. Дело в том, что данные препараты включены в последние клинические рекомендации министерства здравоохранения. Они входят в несколько схем лечения. Эти схемы предназначены для лечения только в стационаре и под наблюдением медперсонала. Кроме этого, они имеют достаточно высокую стоимость. И не каждый пациент может себе позволить. И, исходя из того, что они недавно вышли на рынок, наши медучреждения его еще не применяли. Схема применяется при определенных показаниях. Они в координации с другими лекарственными препаратами, являются препаратами выбора. Но я думаю, что наши стационары будут применять. Для амбулаторного лечения они не рекомендованы. Они стоят от 9 до 15 тысяч. Информация, которая проходила в интернете, возможно, была и о них. На курс может выходить и больше. Применяется не одна упаковка, а несколько. Лучше действовать под наблюдением специалистов, а не заниматься самолечением».





Анастасия Дорохова

13:45, 23 сентября 2020 года



