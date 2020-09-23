Главная » Новости Орловцы, переболевшие коронавирусом, не заразны Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «У всех пациентов, у которых регистрируется коронавирус, после двукратного лабораторного отрицательного анализа статус больного снимается. Он считается выздоровевшим, в окружающую среду не выделяет возбудитель». На сегодняшний день больных коронавирусом в больницах 296 человек, из которых трое на ИВЛ, 2324 человека получили лекарства для лечения на дому - сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения.





Анастасия Дорохова

15:00, 23 сентября 2020 года



