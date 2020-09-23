Главная » Новости Татьяна Крымова: В Орловской области все обучающиеся в начальной школе получают бесплатное горячее питание Как обстоят дела со школьным питанием в этом году, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала руководитель департамента образования.





Татьяна Крымова: «В этом году Орловская область включилась в проект, который был инициирован президентом Российской Федерации, были внесены изменения в закон РФ об образовании, в связи с чем все обучающиеся начальной школы в обязательном порядке получают бесплатное горячее питание. Это завтраки, если ребята учатся в первую смену, либо обеды, если ученики во вторую смену посещают школу. Российская Федерация выделила 127 миллионов Орловской области, чтобы мо смогли организовать это горячее питание, и на сегодня утверждено и согласовано с Роспотребнадзором примерное меню, оно направлено во все образовательные организации, заключены договоры с поставщиками питания, и наши школьники начальной школы получают в обязательном порядке завтраки либо обеды, также получают питание те ребята, которые относятся к социально незащищенным категориям. Вопрос стоит на контроле не только у департамента образования и Роспотребнадзора, с нами сегодня очень активно взаимодействует ОНФ – для того чтобы контролировать качество питания и выполнение всех норм, которые предписаны». Полностью интервью с Татьяной Крымовой смотрите здесь





Орловское Информбюро

15:10, 23 сентября 2020 года



