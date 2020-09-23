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Сегодня утром в частном секторе Железнодорожного района Орла огнеборцы ликвидировали возгорание в двухэтажном доме

ЧП произошло в Летнем переулке. Обошлось без пострадавших.


Очевидцы рассказывают, что первой заметила дым женщина, проживающая в данном доме. Очаг возгорания был на кухне. Она открыла дверь на веранду и улицу, огонь перекинулся на шкаф с одеждой, стоящий в коридоре. Женщина выпустила собаку и побежала за ребёнком, который находился в детской. После они покинули горящее здание. Тушить пожар начали соседи, спустя несколько минут на место прибыли огнеборцы. Пламенем к этому времени были охвачены уже оба этажа. На ликвидацию огня потребовалось меньше получаса. 








Антон Киселёв
15:14, 23 сентября 2020 года
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