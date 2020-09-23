Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Летнем переулке в Орле пожарные боролись с огнем в жилом доме.



- Регион получит 21 млн для социальных работников, которые контактируют с больными. Выплаты продлили до 15 сентября.



- Препятствия на пути к знаниям. Активисты ОНФ прошли «из пункта А в пункт В». Есть ли ответ у этой задачки?



- Как выглядит «Комплексное развитие сельских территорий» на примере одного района.



- Пешком от болезней. В Орле прошел турнир по скандинавской ходьбе.



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Вести-Орёл

15:28, 23 сентября 2020 года



