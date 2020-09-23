Главная » Новости Ко Дню учителя все классные руководители Орловщины получат за свою работу дополнительные пять тысяч рублей Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.





Первая выплата за классное руководство будет осуществлена в октябре. Как сообщила Крымова, регион уже получил федеральное финансирование – более 128 миллионов рублей. На сегодняшний день подписано соглашение с муниципалитетами, и как только будут оформлены все необходимые документы в электронном бюджете, деньги уйдут в муниципалитеты, и в начале октября, ко Дню учителя все классные руководители получат за свою работу дополнительные пять тысяч рублей.



Татьяна Крымова: «Хочу акцентировать внимание, что это именно дополнительная выплата. Региональная выплата, которую классные руководители получали, в размере двух тысяч, не сокращается, не снимается».

Полностью посмотреть интервью с Татьяной Крымовой смотрите здесь.



Читайте также: Утренние фильтры в школах Орла проводятся на всех входах в учреждение



Татьяна Крымова: Ступенчатое расписание в школах прижилось не сразу





Орловское Информбюро

15:29, 23 сентября 2020 года



