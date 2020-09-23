среда 23.09.2020 18:35:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Ко Дню учителя все классные руководители Орловщины получат за свою работу дополнительные пять тысяч рублей

Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.


Первая выплата за классное руководство будет осуществлена в октябре. Как сообщила Крымова, регион уже получил федеральное финансирование – более 128 миллионов рублей. На сегодняшний день подписано соглашение с муниципалитетами, и как только будут оформлены все необходимые документы в электронном бюджете, деньги уйдут в муниципалитеты, и в начале октября, ко Дню учителя все классные руководители получат за свою работу дополнительные пять тысяч рублей.

Татьяна Крымова: «Хочу акцентировать внимание, что это именно дополнительная выплата. Региональная выплата, которую классные руководители получали, в размере двух тысяч, не сокращается, не снимается».

Полностью посмотреть интервью с Татьяной Крымовой смотрите здесь.

Читайте также:Утренние фильтры в школах Орла проводятся на всех входах в учреждение

Татьяна Крымова: Ступенчатое расписание в школах прижилось не сразу



Орловское Информбюро
15:29, 23 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.